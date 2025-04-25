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24-летнего рязанца признали виновным в совершении семи преступлений
Отмечается, что 24-летний молодой человек по указанию неустановленного лица забирал из тайников-закладок мефедрон. Запрещенное вещество он хранил и собирался продать. Позже злоумышленник оборудовал на территории Московского района Рязани тайники. Деятельность подсудимого пресекли полицейские. Молодой человек признал вину. Отмечается, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил органам предварительного расследования ранее неизвестные обстоятельства совершения преступлений.

Рязанца признали виновным в совершении семи преступлений. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что 24-летний молодой человек по указанию неустановленного лица забирал из тайников-закладок мефедрон. Запрещенное вещество он хранил и собирался продать.

Позже злоумышленник оборудовал на территории Московского района Рязани тайники. Деятельность подсудимого пресекли полицейские.

Молодой человек признал вину. Отмечается, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил органам предварительного расследования ранее неизвестные обстоятельства совершения преступлений.

Молодого человека признали виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пункта «а, б» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ. Рязанцу назначили наказание в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.