24-летнего рязанца признали виновным в совершении семи преступлений

Рязанца признали виновным в совершении семи преступлений. Об этом 25 апреля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Отмечается, что 24-летний молодой человек по указанию неустановленного лица забирал из тайников-закладок мефедрон. Запрещенное вещество он хранил и собирался продать.
Позже злоумышленник оборудовал на территории Московского района Рязани тайники. Деятельность подсудимого пресекли полицейские.
Молодой человек признал вину. Отмечается, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и сообщил органам предварительного расследования ранее неизвестные обстоятельства совершения преступлений.
Молодого человека признали виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пункта «а, б» ч. 3 статьи 228.1 УК РФ. Рязанцу назначили наказание в виде четырех лет восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.