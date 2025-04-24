Военкор Никита Гольдин скончался в госпитале
Отмечается, что он лежал в госпитале с осколочным ранением головы после атаки ВСУ 24 марта. Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Боевики ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли.
Военкор Никита Гольдин скончался в госпитале. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что он лежал в госпитале с осколочным ранением головы после атаки ВСУ 24 марта.
Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Боевики ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS.
Журналисты погибли.