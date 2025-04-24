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Малков: спорткомплекс «Буревестник» в Рязани выкуплен в областную собственность
Глава региона заявил, что «Буревестник» планируют развивать в связке с ЦПКиО. Уберут забор, чтобы спорткомплекс стал частью парка. На данный момент изучают возможность создания на территории «Буревестника» открытого бассейна, где смогут отдыхать посетители ЦПКиО. Павел Малков отметил, что здание построили в 1973 году. С тех пор его не обновляли основательно. В 2024 году решили полноценно развивать спорткомплекс. В апреле завершили процедуры выкупа его в областную собственность и уже обновили зал для единоборств.

Спорткомплекс «Буревестник» в Рязани в апреле выкуплен в областную собственность. Об этом 24 апреля сообщил губернатор региона Павел Малков в соцсетях.

Он заявил, что «Буревестник» планируют развивать в связке с ЦПКиО. Уберут забор, чтобы спорткомплекс стал частью парка. На данный момент изучают возможность создания на территории «Буревестника» открытого бассейна, где смогут отдыхать посетители ЦПКиО.

Павел Малков отметил, что здание построили в 1973 году. С тех пор его не обновляли основательно. В 2024 году решили полноценно развивать спорткомплекс. Там уже обновили зал для единоборств.

В 2025 году планируют привести в порядок крышу, фундамент и инженерные коммуникации, в том числе полностью обновят систему фильтрации воды в бассейне.

На данный момент, по словам главы региона, в «Буревестнике» есть спортивные залы для занятий самбо, боксом, тяжелой атлетикой, 25-метровый бассейн и бассейн для грудных детей. Проходят соревнования по самым различным видам спорта — от триатлона до мини-футбола.