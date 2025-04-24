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В Рязанском районе два человека погибли в результате ДТП с фурами
Вечером 23 апреля произошло столкновение самоходного мотоблока, под управлением 34-летнего местного жителя, грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Московской области и грузового автомобиля «Донг Фенг» с полуприцепом, под управлением 33-летнего жителя Рязанской области. Водитель самоходного мотоблока и его пассажир — 45-летний местный житель от полученных травм скончались на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В Рязанском районе два человека погибли в результате ДТП с фурами. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Трагедия случилась вечером 23 апреля на 24-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». Там произошло столкновение самоходного мотоблока, под управлением 34-летнего местного жителя, грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Московской области и грузового автомобиля «Донг Фенг» с полуприцепом, под управлением 33-летнего жителя Рязанской области.

В результате происшествия водитель самоходного мотоблока и его пассажир — 45-летний местный житель от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.