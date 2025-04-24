В Рязанском районе два человека погибли в результате ДТП с фурами. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Трагедия случилась вечером 23 апреля на 24-ом километре автодороги «Рязань-Ряжск-Александро-Невский-Данков-Ефремов». Там произошло столкновение самоходного мотоблока, под управлением 34-летнего местного жителя, грузового автомобиля «Мерседес» с полуприцепом под управлением 54-летнего жителя Московской области и грузового автомобиля «Донг Фенг» с полуприцепом, под управлением 33-летнего жителя Рязанской области.
В результате происшествия водитель самоходного мотоблока и его пассажир — 45-летний местный житель от полученных травм скончались на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.