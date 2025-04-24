В Рязанской области выберут лучшего повара
Конкурс проходит в рязанском технологическом колледже. Участниками регионального этапа стали четыре человека, работающие на предприятиях города. Им предстоит сдать теорию — на выполнение теоретических заданий отводится час, после чего в течение трех часов выполнить практическое задание, приготовив холодную закуску из рыбы, горячую закуску из мяса, капкейк. Оценивать работу конкурсантов будут эксперты из числа преподавателей колледжа и сотрудников министерства труда и социальной защиты. Победитель регионального этапа получит право участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Вологодской области.
В Рязанской области выберут лучшего повара. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Конкурс проходит в рязанском технологическом колледже. Участниками регионального этапа стали четыре человека, работающие на предприятиях города. Им предстоит сдать теорию — на выполнение теоретических заданий отводится час, после чего в течение трех часов выполнить практическое задание, приготовив холодную закуску из рыбы, горячую закуску из мяса, капкейк. Оценивать работу конкурсантов будут эксперты из числа преподавателей колледжа и сотрудников министерства труда и социальной защиты.
Победитель регионального этапа получит право участия в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Вологодской области.