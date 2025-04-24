В Рязанской области в 2024 году погибли 73 ребенка

Среди причин смертей — два случая самоубийств подростков, 12 детей скончались в ДТП, включая одного пешехода. Два ребенка погибли на пожарах, один утонул. Детская смертность в регионе снизилась на 24% за три года. При этом в ДТП пострадали 347 несовершеннолетних, что больше, чем в предыдущие годы. Также зарегистрировано 11 случаев падения детей из окон, один из которых закончился летальным исходом.

В 2024 году в Рязанской области погибли 73 ребенка. Об этом сообщила Уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова в ежегодном докладе.

Среди причин смертей — два случая самоубийств подростков, 12 детей скончались в ДТП, включая одного пешехода. Два ребенка погибли на пожарах, один утонул.

Детская смертность в регионе снизилась на 24% за три года.

При этом в ДТП пострадали 347 несовершеннолетних, что больше, чем в предыдущие годы. Также зарегистрировано 11 случаев падения детей из окон, один из которых закончился летальным исходом.