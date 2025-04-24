В Рязанской области сгорело более 10 гектаров сухой травы
Информация о загорании сухой травы в поле за окружной дорогой по улице Базарной поступила в Чучковскую ПСЧ № 47 в 8:10. Отмечается, что общая площадь загорания составила 10 гектаров. Кроме двух расчетов ПСЧ № 47, к ликвидации подключились команда ФГКУ «ОКА» и группа добровольных поселковых пожарных. На помощь пришли добровольцы ООО «ЭкоНива». Всего привлекли 19 человек и семь единиц техники. К 16:00 пожар ликвидировали.
В поселке Чучково 24 апреля сгорело более 10 гектаров сухой травы. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Информация о загорании сухой травы в поле за окружной дорогой по улице Базарной поступила в Чучковскую ПСЧ № 47 в 8:10.
Отмечается, что общая площадь загорания составила 10 гектаров.
Кроме двух расчетов ПСЧ № 47, к ликвидации подключились команда ФГКУ «ОКА» и группа добровольных поселковых пожарных. На помощь пришли добровольцы ООО «ЭкоНива».
Всего привлекли 19 человек и семь единиц техники.
К 16:00 пожар ликвидировали.