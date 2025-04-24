В Рязанской области отремонтируют поликлинику

В рабочем поселке Ермишь проведут капремонт поликлиники. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников посетил Ермишь. Во время рабочей поездки обсудили подготовку к капремонту поликлиники районного центра.
Отмечается, что в 2025 году сформируют проектно-сметную документацию. В 2026 году начнутся работы, будет утеплен и отремонтирован фасад здания. Кроме того, в обновленной поликлинике появится мебель.
Также планируют постепенно заменить диагностическое оборудование: аппарат ультразвуковой диагностики, аппарат для проведения ФГДС, проявочную машину для рентген-снимков, лабораторное оборудование для экстренной диагностики. Помимо этого, проведут плановый ремонт передвижного флюорографического комплекса.
Фото: группа регионального минздрава в «ВК»