В Рязанском районе иномарка «улетела» в кювет
Авария произошла в среду, 23 апреля, на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, 26-летний рязанец на «Киа» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Пассажир автомобиля — 25-летний житель Рязани с полученными травмами обращался за медпомощью. По факту ДТП проводится проверка.
В Рязанском районе иномарка «улетела» в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Авария произошла в среду, 23 апреля, на 493-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо».
По предварительной информации, 26-летний рязанец на «Киа» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
Пассажир автомобиля — 25-летний житель Рязани с полученными травмами обращался за медпомощью.
По факту ДТП проводится проверка.