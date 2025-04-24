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В Рязани состоялась презентация лёгкого коммерческого и специального транспорта LADA
В Рязани, в дилерском центре LADA ООО «КАРМЕН» прошло масштабное мероприятие «Презентация лёгкого коммерческого и специального транспорта LADA».

В Рязани, в дилерском центре LADA ООО «КАРМЕН» прошло масштабное мероприятие «Презентация лёгкого коммерческого и специального транспорта LADA».

Встреча прошла при поддержке представителей АО «АВТОВАЗ» и компании ПРОМТЕХ, объединив специалистов автопрома, представителей бизнеса и заинтересованных клиентов.

На презентации был продемонстрирован широкий модельный ряд коммерческих и специальных автомобилей, разработанных с учётом современных задач бизнеса, социальной сферы и индивидуальных потребностей:

  1. LADA Niva Тайга — легендарный внедорожник в коммерческом исполнении;
  2. LADA Niva Тайга Трофи — усиленная версия для тяжёлых условий эксплуатации;
  3. LADA Granta PRIMA рефрижератор — решение для перевозки скоропортящихся продуктов;
  4. LADA Granta KUB промтоварный — оптимальный вариант для доставки промышленных товаров;
  5. LADA Largus PRIMA промтоварный — надёжный помощник для малого и среднего бизнеса;
  6. LADA Vesta седан с ручным управлением и боксом и дублирующими педалями — пример инклюзивного подхода и удобства в повседневной жизни;
  7. LADA Largus KUB АСМП класс A — автомобиль скорой помощи для экстренной медицинской службы;
  8. LADA Largus KUB социальный — специальный транспорт для перевозки людей с ограниченными возможностями;
  9. LADA Largus CNG — экологичная версия на метане;
  10. LADA Vesta с ручным управлением — для водителей с ограниченными физическими возможностями.

Представители «АВТОВАЗ» и ПРОМТЕХ рассказали о ключевых технических характеристиках моделей, возможностях адаптации под задачи клиентов, а также о новых производственных подходах и планах по расширению линейки.

Посетители смогли осмотреть автомобили вблизи, задать интересующие вопросы специалистам, протестировать некоторые модели и получить консультации по условиям приобретения и техническому обслуживанию.

ООО «КАРМЕН», Рязань, Куйбышевское шоссе, 40 г., телефон (4912) 95-55-44.