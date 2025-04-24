В Рязани состоялась презентация лёгкого коммерческого и специального транспорта LADA

В Рязани, в дилерском центре LADA ООО «КАРМЕН» прошло масштабное мероприятие «Презентация лёгкого коммерческого и специального транспорта LADA».
Встреча прошла при поддержке представителей АО «АВТОВАЗ» и компании ПРОМТЕХ, объединив специалистов автопрома, представителей бизнеса и заинтересованных клиентов.
На презентации был продемонстрирован широкий модельный ряд коммерческих и специальных автомобилей, разработанных с учётом современных задач бизнеса, социальной сферы и индивидуальных потребностей:
- LADA Niva Тайга — легендарный внедорожник в коммерческом исполнении;
- LADA Niva Тайга Трофи — усиленная версия для тяжёлых условий эксплуатации;
- LADA Granta PRIMA рефрижератор — решение для перевозки скоропортящихся продуктов;
- LADA Granta KUB промтоварный — оптимальный вариант для доставки промышленных товаров;
- LADA Largus PRIMA промтоварный — надёжный помощник для малого и среднего бизнеса;
- LADA Vesta седан с ручным управлением и боксом и дублирующими педалями — пример инклюзивного подхода и удобства в повседневной жизни;
- LADA Largus KUB АСМП класс A — автомобиль скорой помощи для экстренной медицинской службы;
- LADA Largus KUB социальный — специальный транспорт для перевозки людей с ограниченными возможностями;
- LADA Largus CNG — экологичная версия на метане;
- LADA Vesta с ручным управлением — для водителей с ограниченными физическими возможностями.
Представители «АВТОВАЗ» и ПРОМТЕХ рассказали о ключевых технических характеристиках моделей, возможностях адаптации под задачи клиентов, а также о новых производственных подходах и планах по расширению линейки.
Посетители смогли осмотреть автомобили вблизи, задать интересующие вопросы специалистам, протестировать некоторые модели и получить консультации по условиям приобретения и техническому обслуживанию.
ООО «КАРМЕН», Рязань, Куйбышевское шоссе, 40 г., телефон (4912) 95-55-44.