В Рязани подросток «напал» на электросамокат
По данным канала, рязанские подростки массово ломают арендованные самокаты и выкладывают видео в интернет. «Они бросают самокаты в воду или просто ломают их», — отметили в посте. На кадрах видно, как молодой человек бьет транспорт камнем, а после добивает его ногами. Ранее в рязанском ЦПКиО неизвестные бросили самокат в воду.
В Рязани подросток «напал» на электросамокат. Видео публикует Telegram-канал «Рязанский Вестник».
По данным канала, рязанские подростки массово ломают арендованные самокаты и выкладывают видео в интернет.
«Они бросают самокаты в воду или просто ломают их», — отметили в посте.
На кадрах видно, как молодой человек бьет транспорт камнем, а после добивает его ногами.
Ранее в рязанском ЦПКиО неизвестные бросили самокат в воду.