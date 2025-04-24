Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
17°
Сбт, 26
Вск, 27
ЦБ USD 0 0 25/04
ЦБ EUR 0 0 25/04
Нал. USD 85.20 / 84.50 24/04 18:25
Нал. EUR 95.60 / 96.60 24/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
Вчера 15:11
688
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 2025 14:01
2 193
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
8 304
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
28 775
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани по трем случаям укусов детей бездомными собаками возбудили уголовные дела
Она отметила, что проблема сохраняется в регионе, особенно в осенне-зимний период. Сообщения о нападениях безнадзорных собак на детей вызывают общественный резонанс и обращения граждан по вопросам защиты прав детей. В 2024 году следственные органы СУ СК России по Рязанской области провели проверки по шести фактам нападений. По результатам трех из них возбудили уголовные дела по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В трех из шести случаях укуса ребенка в Рязанской области бездомной собакой дело дошло до уголовного дела. Об этом в своем ежегодном докладе написала омбудсмен по правам ребенка Анжелика Евдокимова.

Она отметила, что проблема сохраняется в регионе, особенно в осенне-зимний период. Сообщения о нападениях безнадзорных собак на детей вызывают общественный резонанс и обращения граждан по вопросам защиты прав детей.

В 2024 году следственные органы СУ СК России по Рязанской области провели проверки по шести фактам нападений. По результатам трех из них возбудили уголовные дела по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).