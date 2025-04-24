В Рязани по трем случаям укусов детей бездомными собаками возбудили уголовные дела

Она отметила, что проблема сохраняется в регионе, особенно в осенне-зимний период. Сообщения о нападениях безнадзорных собак на детей вызывают общественный резонанс и обращения граждан по вопросам защиты прав детей. В 2024 году следственные органы СУ СК России по Рязанской области провели проверки по шести фактам нападений. По результатам трех из них возбудили уголовные дела по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В трех из шести случаях укуса ребенка в Рязанской области бездомной собакой дело дошло до уголовного дела. Об этом в своем ежегодном докладе написала омбудсмен по правам ребенка Анжелика Евдокимова.

Она отметила, что проблема сохраняется в регионе, особенно в осенне-зимний период. Сообщения о нападениях безнадзорных собак на детей вызывают общественный резонанс и обращения граждан по вопросам защиты прав детей.

В 2024 году следственные органы СУ СК России по Рязанской области провели проверки по шести фактам нападений. По результатам трех из них возбудили уголовные дела по признакам халатности (ст. 293 УК РФ) и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).