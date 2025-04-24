В Рязани мужчина выпал с крыши новостройки
Трагедия произошла в четверг, 24 апреля, в Дядькове. По словам очевидцев, мужчина выпал с высоты 18-этажного дома. В региональном СК сообщили, что мужчина скончался. Проводится проверка.
В Рязани мужчина выпал с крыши новостройки. Об этом сообщает Telegram-канал «топор Рязань».
Трагедия произошла в четверг, 24 апреля, в Дядькове. По словам очевидцев, мужчина выпал с высоты 18-этажного дома.
В региональном СК сообщили, что мужчина скончался. Проводится проверка.