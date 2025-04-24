В Рязани массово отключили горячую воду
Из-за ремонта теплосетей вблизи дома № 50 по улице Свободы с 13:30 отключили горячую воду адресам: улица Горького, дома №№ 27, 32, 37, 37 корпус 1, 45; улица Ленина, дома №№ 5А, 13А, 19А; улица Радищева, дома №№ 10, 12; улица Есенина, дом № 72/2; улица Введенская, дома №№ 67, 94; улица Фрунзе, дома №№ 18, 25, 32; улица Свободы, дома №№ 69, 73, 75, 81; улица Маяковского, дом № 36. Информацию о возобновлении подачи горячей воды разместят дополнительно.
В Рязани массово отключили горячую воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «РМПТС» в соцсетях.
Из-за ремонта теплосетей вблизи дома № 50 по улице Свободы с 13:30 отключили горячую воду адресам:
- улица Горького, дома №№ 27, 32, 37, 37 корпус 1, 45;
- улица Ленина, дома №№ 5А, 13А, 19А;
- улица Радищева, дома №№ 10, 12;
- улица Есенина, дом № 72/2;
- улица Введенская, дома №№ 67, 94;
- улица Фрунзе, дома №№ 18, 25, 32;
- улица Свободы, дома №№ 69, 73, 75, 81;
- улица Маяковского, дом № 36.
В зону отключения попали детсады №№ 11 и 17, школа № 1, женская консультация № 1, Детский диагностический центр, Рязанский педагогический колледж.
Информацию о возобновлении подачи горячей воды разместят дополнительно.