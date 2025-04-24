В Рязани курьер потерял сознание после ДТП
Инцидент произошел около 17:10 на остановке «Дом художника». Отмечается, что курьер столкнулся с велосипедистом. После случившегося голова и рука у молодого человека была в крови. Около пострадавшего столпились люди. «Мужчина то приходил в себя, то терял сознание», — говорится в сообщении. Уточняется, что на место выехали экстренные службы.
В четверг, 24 апреля, в Рязани курьер потерял сознание. Об этом
Инцидент произошел около 17:10 на остановке «Дом художника». Отмечается, что курьер столкнулся с велосипедистом. После случившегося голова и рука у молодого человека были в крови. Около пострадавшего столпились люди.
«Мужчина то приходил в себя, то терял сознание», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на место выехали экстренные службы.
Фото: 62ИНФО