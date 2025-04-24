В России спрогнозировали подорожание автомобилей до 25%
Рост цен ожидается с 1 мая 2025 года. Это связано с введением новой методики расчета утилизационного сбора для машин из стран ЕАЭС. К сбору добавится разница между местными пошлинами в странах ЕАЭС и российскими ставками. Будут учтены и недостача по акцизам, и НДС. Особенно сильно изменения затронут премиальные марки, ввозимые по параллельному импорту.
В России спрогнозировали подорожание автомобилей до 25%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на директора ГК «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова.
Рост цен ожидается с 1 мая 2025 года. Это связано с введением новой методики расчета утилизационного сбора для машин из стран ЕАЭС. К сбору добавится разница между местными пошлинами в странах ЕАЭС и российскими ставками. Будут учтены и недостача по акцизам, и НДС. Особенно сильно изменения затронут премиальные марки, ввозимые по параллельному импорту.