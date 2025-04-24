В России одобрили проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам
В четверг, 24 апреля, кабмин одобрил законопроект о страховом возмещении по безотзывным вкладам сроком не менее трех лет, лимит составит 2,8 млн рублей. Отмечается, что эту страховку будут считать отдельно от страхования обычных вкладов (по ним остается 1,4 млн). То есть общая сумма застрахованных накоплений вырастает до 4,2 мл
В России одобрили проект о страховом возмещении по безотзывным вкладам. Об этом пишет РИА Новости.
В четверг, 24 апреля, кабмин одобрил законопроект о страховом возмещении по безотзывным вкладам сроком не менее трех лет, лимит составит 2,8 млн рублей.
Отмечается, что эту страховку будут считать отдельно от страхования обычных вкладов (по ним остается 1,4 млн). То есть общая сумма застрахованных накоплений вырастает до 4,2 млн.