В России могут сделать отдельную страховку для «трезвых водителей»

С инициативой в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил зампред Госдумы Борис Чернышов. Он отмечает, что в стране никак законодательно не регулируется услуга «трезвый водитель». Одной из особенностей является то, что временные водители могут сесть за руль и оказать услугу только в машинах с «открытой» страховкой. В ГД предлагают сделать специальный страховой полис для этой категории. Мера поможет увеличить круг потенциальных клиентов сервиса и снизит число пьяных водителей.

В России могут сделать отдельную страховку для «трезвых водителей», чтобы они могли управлять любым авто, вне зависимости от полиса его владельца. Об этом в четверг, 24 апреля, сообщает Telegram-канал «SHOT».

По информации портала, с инициативой в адрес главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной выступил зампред Госдумы Борис Чернышов. Он отмечает, что в стране никак законодательно не регулируется услуга «трезвый водитель». Одной из особенностей является то, что временные водители могут сесть за руль и оказать услугу только в машинах с «открытой» страховкой.

В ГД предлагают сделать специальный страховой полис для этой категории. Мера поможет увеличить круг потенциальных клиентов сервиса и снизит число водителей, которые садятся за руль пьяными. Кроме того, это обеспечит страховое покрытие ответственности временных водителей, а также снизит финансовую нагрузку на владельцев пострадавших авто в случае аварии.