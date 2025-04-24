В России аренда жилья на лето подорожала на 14%

По данным экспертов, средняя стоимость аренды жилья на лето составила 5,5 тысяч рублей в сутки. Отмечается, что туристы арендуют жилье на лето обычно на шесть дней и тратят около 32,8 тысяч рублей. Лидируют по числу бронирований Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Кисловодск, Калининград, Владивосток, Зеленоградск, а также Казань, Нижний Новгород, Светлогорск. Среди крупных городов дороже всего аренда будет во Владивостоке — почти 6,7 тысячи рублей в сутки (+13%). В Санкт-Петербурге можно забронировать жилье в среднем за 5,8 тысячи рублей (+16%), в Москве — за 5,5 тысячи рублей (+15%).

В России аренда жилья на лето подорожала на 14% по сравнению с прошлым годом. Об этом 24 апреля сообщило «РИА Новости Недвижимость» со ссылкой на сервис онлайн-бронирования жилья «Суточно. ру».

По данным экспертов, средняя стоимость аренды жилья на лето составила 5,5 тысяч рублей в сутки.

Отмечается, что туристы арендуют жилье на лето обычно на шесть дней и тратят около 32,8 тысяч рублей. Лидируют по числу бронирований Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Кисловодск, Калининград, Владивосток, Зеленоградск, а также Казань, Нижний Новгород, Светлогорск.

Среди крупных российских городов дороже всего аренда будет во Владивостоке — почти 6,7 тысячи рублей в сутки (+13%). В Санкт-Петербурге можно забронировать жилье в среднем за 5,8 тысячи рублей (+16%), в Москве — за 5,5 тысячи рублей (+15%).