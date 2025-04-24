В РГАТУ прошла весенняя сессия сетевого проекта «Агрошкола»

В апреле в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла очная весенняя сессия сетевого образовательного проекта «Агрошкола», цель которого — профессиональная ориентация подростков на специальности в сфере агропромышленного комплекса, и реализуемого университетом совместно с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Гелиос».
Традиционно ее участниками стали 150 учащихся агротехнологических классов восьми районов Рязанской области.
Открыл работу весенней сессии ректор университета Александр Шемякин.
В своем приветственном слове он подчеркнул важность осознанного профессионального выбора.
Преподаватели вуза для школьников подготовили практические занятия и мастер-классы по пчеловодству и ветеринарии, по применению беспилотных летательных аппаратов и роботов в АПК, по определению посевных качеств семян сельскохозяйственных культур.
Затем состоялись экскурсии в музей ветеринарии, пчеловодства.