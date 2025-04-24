В пятницу в Рязанской области пройдут дожди и грозы
25 апреля будет переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха по области ночью 5…10°С, днем 17…22°С.
В пятницу в Рязанской области пройдут дожди и грозы. Об этом сообщил региональный Росгидромет.
25 апреля будет переменная облачность. Местами возможны кратковременный дождь и гроза.
Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, при грозе местами порывы до 15 м/с.
Температура воздуха по области ночью 5…10°С, днем 17…22°С.