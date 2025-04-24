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В период СВО в Рязанскую область приехали более трех тысяч беженцев
Епихина заявила, что вопрос соблюдения прав и интересов граждан, эвакуированных и переселенных из приграничных территорий, остается на особом контроле. В Рязанскую область приехали жители ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской областей и Украины. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, восстанавливают документы, помогают в получении мер социальной поддержки и трудоустройстве. Отмечается, что к концу 2024 года в пунктах временного размещения проживало 97 человек из Курской области и 21 — из Белгородской. Епихина уточнила, что многие беженцы из данных регионов самостоятельно решают жилищный вопрос.

С 2022 года в Рязанскую область прибыло 3431 человек, вынужденно покинувших дома из-за обстрелов в период СВО. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека региона Наталья Епихина в своем ежегодном докладе.

Она заявила, что вопрос соблюдения прав и интересов граждан, эвакуированных и переселенных из приграничных территорий, остается на особом контроле.

В Рязанскую область приехали жители ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Курской, Белгородской областей и Украины. Им оказывают гуманитарную и медицинскую помощь, восстанавливают документы, помогают в получении мер социальной поддержки и трудоустройстве.

Отмечается, что к концу 2024 года в пунктах временного размещения проживало 97 человек из Курской области и 21 — из Белгородской. Епихина уточнила, что многие беженцы из данных регионов самостоятельно решают жилищный вопрос.

Ранее сообщалось, что жителям Курской области, вынужденно покинувшим ее и прибывшим на территорию Рязанского региона, предоставили право бесплатного проезда по единой цифровой карте.