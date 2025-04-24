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В майские праздники через Рязань пустят дополнительные поезда
С 28 апреля по 13 мая через станцию Рязань-1 будут курсировать четыре пары дополнительных поездов: № 208 Москва — Самара (29 и 30 апреля, 1,2,5,6,9,10,12 и 13 мая); № 230Москва — Уфа (30 апреля, 4,8,12 мая); № 240Москва — Уфа (29 апреля, 2 и 12 мая); № 248Москва — Уфа (через Ульяновск) (8 мая). В обратном направлении: № 207 Самара — Москва (28,29 и 30 апреля, 1,4,5,8,9,11,12 мая); № 229 Уфа — Москва (30 апреля, 4,8,12 мая); № 239 Уфа — Москва (28 апреля, 1,11 мая); № 247 Уфа — Москва (через Ульяновск) (7 мая).

В майские праздники через Рязань пустят дополнительные поезда. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

С 28 апреля по 13 мая через станцию Рязань-1 будет курсировать четыре пары дополнительных поездов:

  • № 208 Москва — Самара (29 и 30 апреля, 1,2,5,6,9,10,12 и 13 мая);
  • № 230 Москва — Уфа (30 апреля, 4,8,12 мая);
  • № 240 Москва — Уфа (29 апреля, 2 и 12 мая);
  • № 248 Москва — Уфа (через Ульяновск) (8 мая).

В обратном направлении:

  • № 207 Самара — Москва (28,29 и 30 апреля, 1,4,5,8,9,11,12 мая);
  • № 229 Уфа — Москва (30 апреля, 4,8,12 мая);
  • № 239 Уфа — Москва (28 апреля, 1,11 мая);
  • № 247 Уфа — Москва (через Ульяновск) (7 мая).