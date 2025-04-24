В Кремле назвали обязательное условие для достижения мира на Украине
По словам Пескова, обязательное условие — учет интересов РФ. Он добавил, что Москва нацелена «на продолжение усилий по достижению мира». «Мы и президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается», — заключил пресс-секретарь российского президента журналистам.
В Кремле назвали обязательное условие для достижения мира на Украине. Соответствующую информацию озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.По его словам, обязательное условие — учет интересов РФ. Дмитрий Песков добавил, что Москва нацелена «на продолжение усилий по достижению мира». «Мы и президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается», — заключил пресс-секретарь российского президента журналистам.