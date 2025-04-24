В Госдуме выступили в защиту булочек и сосисок в школьных буфетах

Алексей Куринный прокомментировал призыв депутата Ксении Горячевой утвердить четкий порядок составления меню для учебных точек питания, снизив количество булочек, фастфуда, сосисок в тесте и газировки. Выбор ассортимента для буфетов в школах регулируется нормами СанПиНа от 2020 года. «Булочки и сосиски — это незапрещенные продукты, поэтому я не вижу смысла запрещать их. А продажа многих других вредных продуктов и так ограничена. Речь идет о чипсах, сухариках, фастфуда в некоторых вариантах», — подчеркнул он.

В Госдуме выступили в защиту булочек и сосисок в школьных буфетах. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на зампреда комитета ГД по охране здоровья Алексея Куринного.

Он прокомментировал призыв депутата Ксении Горячевой утвердить четкий порядок составления меню для учебных точек питания, снизив количество булочек, фастфуда, сосисок в тесте и газировки. Парламентарий напомнил, что выбор ассортимента для буфетов в школах регулируется нормами СанПиНа от 2020 года.

«Булочки и сосиски — это незапрещенные продукты, поэтому я не вижу смысла запрещать их. А продажа многих других вредных продуктов и так ограничена. Речь идет о чипсах, сухариках, фастфуда в некоторых вариантах», — подчеркнул он.

Следить за тем, что именно покупают дети в буфетах, должны их родители, заявила в свою очередь зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она согласилась, что если ребенок раз в три дня покупает булочки — это не страшно, однако на постоянной основе так питаться дети не должны, поэтому требуется внимание их родителей.