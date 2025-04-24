В Госдуме рассказали о новом порядке начисления детских пособий

По данным издания, с 15 мая в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий, которые могут затронуть миллионы семей. Согласно новым правилам, при подаче заявления на пособие будут учитываться доходы за три или шесть месяцев, а не за весь предыдущий год. Также вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума. Помимо этого, с 15 мая не будет учитываться сумма уплаченного НДФЛ.

В Госдуме рассказали о новом порядке начисления детских пособий. Об этом пишет « Российская газета ».

По данным издания, с 15 мая в России вступают в силу изменения в порядке начисления детских пособий, которые могут затронуть миллионы семей.

Согласно новым правилам, при подаче заявления на пособие будут учитываться доходы за три или шесть месяцев, а не за весь предыдущий год. Также вводится допуск к незначительному превышению прожиточного минимума.

Помимо этого, с 15 мая не будет учитываться сумма уплаченного НДФЛ.