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В фотоловушку Окского заповедника попали черные аисты
«Этой весной в Окском заповеднике не было половодья, и некоторые водоемы выглядят так, как будто сейчас уже стоит сухая осень. И как и осенью, мелкие озерки полны рыбы, и привлекают к себе любителей легкой рыбалки. Например — черного аиста. Фотоловушки фиксировали одновременно четыре особи этого редкого вида», — говорится в посте.

В фотоловушку Окского заповедника попали черные аисты. Фото опубликованы в соцсетях заповедника.

«Этой весной в Окском заповеднике не было половодья, и некоторые водоемы выглядят так, как будто сейчас уже стоит сухая осень. И как и осенью, мелкие озерки полны рыбы, и привлекают к себе любителей легкой рыбалки. Например — черного аиста. Фотоловушки фиксировали одновременно четыре особи этого редкого вида», — говорится в посте.