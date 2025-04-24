В 2024 году в Рязанской области 18 подростков пытались покончить с собой

Из 18 подростков погибли двое. Жертвами стали 13 и 14-летние девочки из Рязани. Как отметила Евдокимова, следственные органы не установили признаков доведения до самоубийства. Возраст большинства подростков, которые пытались покончить с жизнью — 14-17 лет (66,7%). Омбудсмен подчеркнула, что для экстренной психологической помощи в регионе заработал новый номер службы «Детского телефона доверия» — «124». В 2024 году на него поступило четыре тысячи 262 обращения, из которых больше полутора тысяч — от детей.

В 2024 году в Рязанской области 18 подростков пытались покончить с собой. Об этом в ежегодном докладе сообщила омбудсмен по правам ребенка региона Анжелика Евдокимова.

Из 18 подростков погибли двое. Жертвами стали 13 и 14-летние девочки из Рязани. Как отметила Евдокимова, следственные органы не установили признаков доведения до самоубийства.

Возраст большинства подростков, которые пытались покончить с жизнью — 14-17 лет (66,7%).

Омбудсмен подчеркнула, что для экстренной психологической помощи в регионе заработал новый номер службы «Детского телефона доверия» — «124». В 2024 году на него поступило четыре тысячи 262 обращения, из которых больше полутора тысяч — от детей.