У российских заведений появится рейтинг после проверок надзорных органов
С помощью плановых проверок и профилактических визитов ведомства будут контролировать работу ресторана. Согласно выполнению требований, заведениям будет выставлена оценка. Планируется, что стикер в виде звезд или смайликов можно будет разместить на фасаде. Также будет сформирован электронный рейтинг с интерактивной картой. Это поможет предотвратить отравление потребителей.
У российских заведений появится рейтинг после проверок надзорных органов. Об этом сообщает «Газета. ру» со ссылкой на Минэкономразвития.
Нововведение первоначально заработает в Москве.
С помощью плановых проверок и профилактических визитов ведомства будут контролировать работу ресторана. Согласно выполнению требований, заведениям будет выставлена оценка. Планируется, что стикер в виде звезд или смайликов можно будет разместить на фасаде.
Также будет сформирован электронный рейтинг с интерактивной картой. Это поможет предотвратить отравление потребителей.