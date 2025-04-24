Трамп сообщил, что в ближайшие дни пройдут важные встречи по Украине
По словам президента США, следующие несколько дней «будут очень важны», и есть «большой прогресс». Трамп также заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня.
Трамп сообщил, что в ближайшие дни пройдут важные встречи по Украине. Об этом пишет РИА Новости.
По словам президента США, следующие несколько дней «будут очень важны», и есть «большой прогресс».
Трамп также заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня.