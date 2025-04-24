Священник призвал не отмечать «Пасху мертвых»
Настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов сообщил понятия «Пасха мертвых» в православии не существует. По его словам, поминовение усопших совершается на Радоницу, которая отмечается через девять дней после Пасхи. «Во вторник совершаются поминовения усопших. Для них это радость. Но радость не в смерти, а радость как раз в Воскрешении, радость в том, что к ним приходят и наконец-то за них молятся», — добавил священнослужитель.
Священник призвал не отмечать «Пасху мертвых». Об этом пишет «АиФ».
Настоятель храма Воскресения Христова Максим Портнов сообщил понятия «Пасха мертвых» в православии не существует.
По его словам, поминовение усопших совершается на Радоницу, которая отмечается через девять дней после Пасхи.
«Во вторник совершаются поминовения усопших. Для них это радость. Но радость не в смерти, а радость как раз в Воскрешении, радость в том, что к ним приходят и наконец-то за них молятся», — добавил священнослужитель.