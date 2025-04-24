Стало известно, когда вернется голливудское кино в Россию
Это случится в течение одного-трех лет. Васясин уточнил, что переговоры ведутся. Отмечается, что маленькие зарубежные компании уже присутствуют на российском рынке, а крупным мейджорам «нужен катализатор».
Стало известно, когда вернется голливудское кино в Россию. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексея Васясина.
По его словам, это случится в течение одного-трех лет.
Васясин уточнил, что переговоры ведутся.
Отмечается, что маленькие зарубежные компании уже присутствуют на российском рынке, а крупным мейджорам «нужен катализатор».