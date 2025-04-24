Спасатели помогли снять рязанке три кольца с отекших пальцев

Спасатели 23 апреля отправились в Рязанский областной перинатальный центр и оказали помощь пациентке в снятии трех колец с пальцев. Как отметили в посте, у женщины отекли конечности. Из-за этого она не смогла самостоятельно снять украшения. «Добровольцы МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева проделали довольно кропотливую работу, аккуратно подпилив кольца и немного разомкнув их, спасателям удалось избавить женщину от украшений, а также ряда возможных негативных последствий возникшей ситуации», — заключили в посте.

Волонтеры помогли снять рязанке три кольца с отекших пальцев. Об этом 24 апреля сообщили в группе «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК».

Спасатели 23 апреля отправились в Рязанский областной перинатальный центр и оказали помощь пациентке в снятии трех колец с пальцев.

Как отметили в посте, у женщины отекли конечности. Из-за этого она не смогла самостоятельно снять украшения.

«Добровольцы МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева проделали довольно кропотливую работу, аккуратно подпилив кольца и немного разомкнув их, спасателям удалось избавить женщину от украшений, а также ряда возможных негативных последствий возникшей ситуации», — заключили в посте.

Фото: «МСО РязГМУ „Salus“ им. В. И. Васильева» в «ВК»