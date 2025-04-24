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Шойгу заявил о риске начала третьей мировой войны
По его словам, размещение военного контингента на территории Украины под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать начало Третьей мировой войны. Шойгу сообщил, что термин «миротворцы» применяется для маскировки подлинных намерений — установления контроля над украинской территорией и ее ресурсами.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о риске начала третьей мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, размещение военного контингента на территории Украины под предлогом миротворческой миссии может спровоцировать начало Третьей мировой войны.

Шойгу сообщил, что термин «миротворцы» применяется для маскировки подлинных намерений — установления контроля над украинской территорией и ее ресурсами.