Рынок сбережений в России вырастет на 20% в 2025 году

Несмотря на снижение ставок по вкладам в российских банках, уже по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц на рынке может вырасти на 6,1%, до 61 трлн рублей, — такой прогноз дают эксперты ВТБ. Во втором полугодии темп роста традиционно будет выше, в результате чего портфель превысит 69 трлн рублей на конец года, показав совокупный прирост за год на 20%. Для сравнения, в 2024 году темп прироста рынка составил 28%. Об этом заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Основным фактором роста рынка остается привлечение в национальной валюте. По итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в России вырастет до 57,5 трлн (+7,1%), а за год — практически до 65 трлн (+21%). В апреле общерыночный объем рублевых пассивов может увеличиться на 850-880 млрд рублей и дойти до отметки 55,5 трлн. С начала года рост составит около 1,8 трлн рублей (+3,5%).

«Несмотря на корректировку ставок по вкладам и накопительным счетам, россияне продолжают активно копить, а не тратить. Мы пересмотрели свой прогноз по объемам рынка в большую сторону до конца года: теперь оцениваем его в 69 трлн (ранее ожидали 68 трлн). Даже в случае поступательного снижения ключевой ставки во второй половине этого года, быстрого возврата к потребительской модели поведения не случится. Во-первых, вкладчики будут дожидаться окончания срока депозита, многие из которых открыты на длительный срок. Во-вторых, для крупных покупок ставки по розничным кредитам остаются заградительными. И самое главное: двузначные ставки по вкладам с большой вероятностью сохранятся еще долго, вплоть до рубежа 2026-2027 гг. Это значит, что розничные клиенты, уже научившиеся планировать свои доходы с учетом процентов по вкладам, будут и дальше использовать их для финансирования своей активности», — сказал Георгий Горшков.