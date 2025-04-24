Рязанские полицейские поймали подростка на мопеде без прав

Вблизи дома № 66 по улице Ново-Ряжской остановили водителя, который управлял мопедом «Альфа» без мотошлема. Во время проверки выяснилось, что ему 16 лет. Водительский прав у подростка не было. На него в присутствии родителя составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. За нарушения грозят штрафы.

Рязанские полицейские поймали в Ряжске подростка на мопеде без прав. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГАИ в соцсетях.

Вблизи дома № 66 по улице Ново-Ряжской остановили водителя, который управлял мопедом «Альфа» без мотошлема.

Во время проверки выяснилось, что ему 16 лет. Водительский прав у подростка не было. На него в присутствии родителя составили административный материал по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. За нарушения грозят штрафы.