Рязанские полицейские поймали курьера телефонных мошенников

Полицейские установили и задержали 22-летнего жителя Рязани. Как выяснилось, он был нанят в качестве посредника по переводу денег иностранным колл-центром, занимающимся телефонными мошенничествами на территории России.

Рязанские полицейские поймали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-слжуба УМВД по региону.

Отмечается, что злоумышленники предложили местной жительнице инвестировать якобы в выгодные проекты. Через некоторое время женщине позвонил лже-финансист и убедил потерпевшую приехать в Рязань и передать наличные денежные средства представителю компании для дальнейшего получения прибыли.

Рязанка отдала более 1 млн рублей. После этого связь с «финансистами» оборвалась.

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили и задержали 22-летнего жителя Рязани. Как выяснилось, он был нанят в качестве посредника по переводу денег иностранным колл-центром, занимающимся телефонными мошенничествами на территории России.