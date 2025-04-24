Рязанские полицейские поймали курьера телефонных мошенников
Полицейские установили и задержали 22-летнего жителя Рязани. Как выяснилось, он был нанят в качестве посредника по переводу денег иностранным колл-центром, занимающимся телефонными мошенничествами на территории России.
Рязанские полицейские поймали курьера телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-слжуба УМВД по региону.
Отмечается, что злоумышленники предложили местной жительнице инвестировать якобы в выгодные проекты. Через некоторое время женщине позвонил лже-финансист и убедил потерпевшую приехать в Рязань и передать наличные денежные средства представителю компании для дальнейшего получения прибыли.
Рязанка отдала более 1 млн рублей. После этого связь с «финансистами» оборвалась.
Возбуждено уголовное дело.
Полицейские установили и задержали 22-летнего жителя Рязани. Как выяснилось, он был нанят в качестве посредника по переводу денег иностранным колл-центром, занимающимся телефонными мошенничествами на территории России.