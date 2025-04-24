Рязанская область оказалась в пятерке самых читающих регионов России
В местных библиотеках зарегистрированы 493 тысячи жителей — это 45% населения всех возрастов. По охвату читателей область занимает пятое место в ЦФО. Наибольший охват — 58% - в Белгородской области, наименьший — 20% в Московской области и 11% в Москве. В регионе работает 619 библиотек, из них 503 — сельские, 44 — специализированные детские. Библиотечный фонд региона насчитывает 6,3 млн экземпляров изданий. В течение года каждый рязанец прочитал в среднем по 10 библиотечных книг.
Рязанская область оказалась в пятерке самых читающих регионов России. Об этом сообщил Рязаньстат.
В местных библиотеках зарегистрированы 493 тысячи жителей — это 45% населения всех возрастов. По охвату читателей область занимает пятое место в ЦФО. Наибольший охват — 58% - в Белгородской области, наименьший — 20% в Московской области и 11% в Москве.
В регионе работает 619 библиотек, из них 503 — сельские, 44 — специализированные детские.
Библиотечный фонд региона насчитывает 6,3 млн экземпляров изданий. В течение года каждый рязанец прочитал в среднем по 10 библиотечных книг.