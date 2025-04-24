Рязанцы смогут увидеть в небе «смайлик»
Отмечается, что в ночь на 25 апреля Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика. Две планеты и полумесяц выстроятся в «улыбку» всего на час. При благоприятных условиях к этой «троице» может добавиться и Меркурий. Астрономы предупреждают, что «смайлик» появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.
Рязанцы смогут увидеть в небе «смайлик». Об этом пишет РБК со ссылкой на NASA.
Отмечается, что в ночь на 25 апреля Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика.
Две планеты и полумесяц выстроятся в «улыбку» всего на час. При благоприятных условиях к этой «троице» может добавиться и Меркурий.
Астрономы предупреждают, что «смайлик» появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.