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Рязанцы смогут увидеть в небе «смайлик»
Отмечается, что в ночь на 25 апреля Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика. Две планеты и полумесяц выстроятся в «улыбку» всего на час. При благоприятных условиях к этой «троице» может добавиться и Меркурий. Астрономы предупреждают, что «смайлик» появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.

Рязанцы смогут увидеть в небе «смайлик». Об этом пишет РБК со ссылкой на NASA.

Отмечается, что в ночь на 25 апреля Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика.

Две планеты и полумесяц выстроятся в «улыбку» всего на час. При благоприятных условиях к этой «троице» может добавиться и Меркурий.

Астрономы предупреждают, что «смайлик» появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.