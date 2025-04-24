Рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях вблизи вблизи дома № 24а по улице Фирсова, 24 апреля до 23:55 ресурса не будет по следующим адресам: ул. Радиозаводская, д. 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 11/27; пл. Попова, д. 6/6; ул Электрозаводская, д. 51; ул. Кальная, д. 15; ул. Попова, д. 18, 19/43, 22/51; ул. Быстрецкая, д. 19 корп. 1, 20, 23, 25; ул. Новая, д. 27, 27А, 84, 68/22; Касимовское шоссе, д. 13; ул. Совхозная, д. 6; Школа № 73, Рязанская школа — интернат, Детские сады № 26 и № 36.
Рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
В связи с ремонтными работами на тепловых сетях вблизи вблизи дома № 24а по улице Фирсова, 24 апреля до 23:55 ресурса не будет по следующим адресам:
- ул. Радиозаводская, д. 1, 1 корп. 1, 1 корп. 2, 11/27;
- пл. Попова, д. 6/6;
- ул Электрозаводская, д. 51;
- ул. Кальная, д. 15;
- ул. Попова, д. 18, 19/43, 22/51;
- ул. Быстрецкая, д. 19 корп. 1, 20, 23, 25;
- ул. Новая, д. 27, 27А, 84, 68/22;
- Касимовское шоссе, д. 13;
- ул. Совхозная, д. 6;
- Школа № 73, Рязанская школа — интернат, Детские сады № 26 и № 36.
Также в связи с проведением ремонта на ЦТП ул. Тимакова д.34а, до 17:00 часов прекратят подачу горячего водоснабжения по следующим адресам:
- ул. Зубковой, д. 12, 14, 16/36, 17, 17 корп. 1, 17 корп. 2, 19, 19 корп. 1, 19 корп. 2, 19 корп. 3, 20, 20 корп. 1, 20 корп. 2, 20 корп. 3, 20 корп. 4, 20 корп. 5, 20 корп. 6;
- ул. Советской Армии, д. 19/9, 21;
- ул. Тимакова, д. 30, 30 корп. 1, 34;
- Детский сад № 25;
- ул. Советской Армии, д. 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4;
- Детский сад № 125.