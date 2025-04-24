Рязанца осудили за покупку оборудования для изготовления взрывчатки
Установлено, что фигурант посредством сети Интернет приобрел оборудование для изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. Суд признал мужчину виновным и назначил наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 210 000 рублей.
Рязанца осудили за покупку оборудования для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.
Установлено, что фигурант посредством сети Интернет приобрел оборудование для изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях.
Противоправная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказания в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере 210 000 рублей.