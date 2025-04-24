Рязанца осудили за подделку водительского удостоверения
20-летний житель Сараевского района в декабре 2024 года через Интернет связался с неизвестным и купил у него за 80 тысяч рублей поддельные права категорий «В», «В1» и «М». После их получения по почте он начал водить машину. 25 января 2025 года сотрудники местной Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21101, которым управлял молодой человек. Во время проверки документов полицейские выяснили, что они поддельные. Рязанца ограничили в свободе на полгода.
Рязанца осудили за подделку водительского удостоверения. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу суда.
20-летний житель Сараевского района в декабре 2024 года через Интернет связался с неизвестным и купил у него за 80 тысяч рублей поддельные права категорий «В», «В1» и «М». После их получения по почте он начал водить машину.
25 января 2025 года сотрудники местной Госавтоинспекции остановили автомобиль ВАЗ-21101, которым управлял молодой человек. Во время проверки документов полицейские выяснили, что они поддельные.
Жителю райцентра вынесли приговор за подделку водительского удостоверения (ст. 327 ч. 2 УК РФ).
Рязанца ограничили в свободе на полгода.