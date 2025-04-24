Россияне поделились планами на летний отдых

Каждый второй турист планирует провести отпуск с семьей и детьми. Чаще всего они едут на две недели и размещаются в апартаментах или четырехзвездочных отелях. Всего на отдых намерены отправиться 85% россиян, из них 69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж. Еще 15% проведут летние каникулы дома или на даче либо и вовсе не будут брать отпуск в этот период. В топ-5 направлений по России вошли Краснодарский край, Питер, Алтай, Байкал и Казань. А вот среди зарубежных в лидерах — Турция.

Россияне поделились планами на летний отдых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Отелло» 2ГИС.

Каждый второй турист планирует провести отпуск с семьей и детьми. Чаще всего они едут на две недели и размещаются в апартаментах или четырехзвездочных отелях.

Всего на отдых намерены отправиться 85% россиян, из них 69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж. Еще 15% проведут летние каникулы дома или на даче либо и вовсе не будут брать отпуск в этот период.

В топ-5 направлений по России вошли Краснодарский край, Питер, Алтай, Байкал и Казань. А вот среди зарубежных в лидерах — Турция.