Россияне поделились планами на летний отдых
Каждый второй турист планирует провести отпуск с семьей и детьми. Чаще всего они едут на две недели и размещаются в апартаментах или четырехзвездочных отелях. Всего на отдых намерены отправиться 85% россиян, из них 69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж. Еще 15% проведут летние каникулы дома или на даче либо и вовсе не будут брать отпуск в этот период. В топ-5 направлений по России вошли Краснодарский край, Питер, Алтай, Байкал и Казань. А вот среди зарубежных в лидерах — Турция.
Россияне поделились планами на летний отдых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Отелло» 2ГИС.
Каждый второй турист планирует провести отпуск с семьей и детьми. Чаще всего они едут на две недели и размещаются в апартаментах или четырехзвездочных отелях.
Всего на отдых намерены отправиться 85% россиян, из них 69% собираются в поездки по России, а 16% — за рубеж. Еще 15% проведут летние каникулы дома или на даче либо и вовсе не будут брать отпуск в этот период.
В топ-5 направлений по России вошли Краснодарский край, Питер, Алтай, Байкал и Казань. А вот среди зарубежных в лидерах — Турция.