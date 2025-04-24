Россиянам показали, как будет выглядеть новый iPhone 17 Air
По предварительным данным, толщина корпуса составит около 5,5 мм, не считая выступающего блока камеры. Это сделает его самым тонким iPhone, когда-либо выпущенным компанией. Презентация новой линейки iPhone 17, включая ультратонкую модель Air, ожидается в традиционные для Apple сроки — примерно в середине сентября.
Россиянам показали, как будет выглядеть новый iPhone 17 Air. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на MacRumors.
По предварительным данным, толщина корпуса составит около 5,5 мм, не считая выступающего блока камеры. Это сделает его самым тонким iPhone, когда-либо выпущенным компанией.
Презентация новой линейки iPhone 17, включая ультратонкую модель Air, ожидается в традиционные для Apple сроки — примерно в середине сентября.