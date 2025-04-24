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Президентом Рязанского регионального футбольного союза стал Илья Котиков
Отмечается, что состоялось отчетно-выборное собрание. На нем единогласно был избран новый президент организации. Им стал предприниматель Илья Котиков. Срок полномочий составит четыре года. На этом посту Котиков сменил Дмитрия Малахова, который возглавлял областную федерацию с 2015 года.

Президентом Рязанского регионального футбольного союза стал Илья Котиков. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Отмечается, что состоялось отчетно-выборное собрание. На нем единогласно был избран новый президент организации. Им стал предприниматель Илья Котиков.

Срок полномочий составит четыре года.

На этом посту Котиков сменил Дмитрия Малахова, который возглавлял областную федерацию с 2015 года.

Илье Котикову — 41 год. Родился в Рязани. В 2004 году окончил Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». В 2009 году окончил Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева" по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК». С 2012 ведет предпринимательскую деятельность.