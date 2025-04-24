Портал «Открытый регион62» добавил новый раздел «Спорт»
Пользователи могут получить доступ к актуальным новостям о физической культуре, а также полезным ресурсам и возможностям для ведения здорового образа жизни. В разделе «Спорт» можно найти чат-боты регионального министерства физической культуры и спорта, с помощью которых каждый желающий может узнать информацию об актуальных спортивных мероприятиях, сети физкультурных маршрутов, местах сдачи норм ГТО и многое другое.
Портал «Открытый регион62» добавил новый раздел «Спорт». Об этом сообщает региональное минцифры.
Пользователи могут получить доступ к актуальным новостям о физической культуре, а также полезным ресурсам и возможностям для ведения здорового образа жизни.
В разделе «Спорт» можно найти чат-боты регионального министерства физической культуры и спорта, с помощью которых каждый желающий может узнать информацию об актуальных спортивных мероприятиях, сети физкультурных маршрутов, местах сдачи норм ГТО и многое другое.
Воспользоваться им можно по