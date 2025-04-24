Под Рязанью начали цвести редкие цветы. Растение обнаружили мотоциклисты проката «Поехали посмотрим».
Сон-траву нашли возле поселка Ласковский. Отмечается, что этот вид растений включен в Красные книги Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и большого числа субъектов Российской Федерации. Относится к семейству лютиковых, вид рода Прострел раскрытый.
По данным «Википедии», в народной медицине сон-трава употребляется от многих болезней. Водный экстракт травы прострела оказывает сильное бактерицидное и фунгицидное действие и используется наружно для быстрейшего заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. Отвар травы пьют в малых дозах при кашле и женских заболеваниях. Настойка водки на траве применяется в качестве растирания при ревматизме. Свежую траву варят в русской печке без воды и выделившимся соком лечат ожоги.
Константин Паустовский упоминал растение в «Повести о лесах» и описывал сон-траву так: «Что за прелесть! … Лиловый сон! Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна».