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Под Рязанью начали цвести редкие цветы
Сон-траву нашли возле поселка Ласковский. Отмечается, что этот вид растений включен в Красные книги Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и большого числа субъектов Российской Федерации. Относится к семейству лютиковых, вид рода Прострел раскрытый. По данным «Википедии», в народной медицине сон-трава употребляется от многих болезней. Водный экстракт травы прострела оказывает сильное бактерицидное и фунгицидное действие и используется наружно для быстрейшего заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. Отвар травы пьют в малых дозах при кашле и женских заболеваниях.

Под Рязанью начали цвести редкие цветы. Растение обнаружили мотоциклисты проката «Поехали посмотрим».

Сон-траву нашли возле поселка Ласковский. Отмечается, что этот вид растений включен в Красные книги Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии и большого числа субъектов Российской Федерации. Относится к семейству лютиковых, вид рода Прострел раскрытый.

По данным «Википедии», в народной медицине сон-трава употребляется от многих болезней. Водный экстракт травы прострела оказывает сильное бактерицидное и фунгицидное действие и используется наружно для быстрейшего заживления ран и при грибковых заболеваниях кожи. Отвар травы пьют в малых дозах при кашле и женских заболеваниях. Настойка водки на траве применяется в качестве растирания при ревматизме. Свежую траву варят в русской печке без воды и выделившимся соком лечат ожоги.

Константин Паустовский упоминал растение в «Повести о лесах» и описывал сон-траву так: «Что за прелесть! … Лиловый сон! Меж ее ладоней цвели на земле покрытые густым серебряным пухом колокольчики лилового сна».