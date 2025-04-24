От сексуальных домогательств в Рязанской области пострадали 84 ребенка

Это выше по сравнению с 70 случаями в 2023 году и 57 случаями в 2022 году, подчеркнула омбудсмен. При этом, увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием интернета: 12 случаев в 2024 году против трех случаев в 2023 году и отсутствия таковых в 2022 году. Виновные использовали переписку в социальных сетях для побуждения детей к действиям сексуального характера и распространяли порнографические изображения. Расследование двух уголовных дел завершилось, материалы направили в суд. В пяти случаях посягательства сексуального характера на детей совершили родители.

В 2024 году в Рязанской области зарегистрировали 84 случая преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Евдокимова.

Это выше по сравнению с 70 случаями в 2023 году и 57 случаями в 2022 году, подчеркнула омбудсмен. При этом, увеличилось количество преступлений, совершенных с использованием интернета: 12 случаев в 2024 году против трех случаев в 2023 году и отсутствия таковых в 2022 году.

Виновные использовали переписку в социальных сетях для побуждения детей к действиям сексуального характера и распространяли порнографические изображения. Расследование двух уголовных дел завершилось, материалы направили в суд.

В пяти случаях посягательства сексуального характера на детей совершили родители.