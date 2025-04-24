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Опубликован график работы Рязанской ОКБ в майские праздники
Поликлиника будет работать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая. С 8:00 до 14:00 — прием дежурного терапевта. С 12:00 до 18:00 — обслуживание вызовов на дому. Стационар будет работать круглосуточно без перерывов. Отмечается, что приемно-диагностическое отделение обеспечит осмотр, обследование и госпитализацию всех пациентов. Все необходимые диагностические и лечебные процедуры, как отметили в посте, проведут без задержек.

Опубликован график работы Рязанской ОКБ в майские праздники. Его разместила пресс-служба медучреждения в соцсетях.

Поликлиника будет работать 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 мая. С 8:00 до 14:00 — прием дежурного терапевта. С 12:00 до 18:00 — обслуживание вызовов на дому.

Стационар будет работать круглосуточно без перерывов. Отмечается, что приемно-диагностическое отделение обеспечит осмотр, обследование и госпитализацию всех пациентов.

Все необходимые диагностические и лечебные процедуры, как отметили в посте, проведут без задержек.