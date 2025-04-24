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Названы самые популярные товары у российских дачников
Отмечается, что граждане стали чаще покупать садовые измельчители и мангалы. Продажи таких товаров выросли два раза год к году. Спрос на садовую технику (газонокосилки, мойки высокого давления, пылесосы) и инструменты (дрели, перфораторы, шуруповерты) увеличился в 1,5 раза. Семена и саженцы стали покупать в 1,2 раза больше. В топ семян вошли: арбузный огурец, венерина мухоловка и морозостойкий бамбук.

Названы самые популярные товары у российских дачников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «Яндекс Маркета».

Отмечается, что граждане стали чаще покупать садовые измельчители и мангалы. Продажи таких товаров выросли два раза год к году. Спрос на садовую технику (газонокосилки, мойки высокого давления, пылесосы) и инструменты (дрели, перфораторы, шуруповерты) увеличился в 1,5 раза.

Семена и саженцы стали покупать в 1,2 раза больше. В топ семян вошли: арбузный огурец, венерина мухоловка и морозостойкий бамбук. Также популярностью пользуются семена, которые подходят для выращивания в домашних условиях: черный томат, ежевика, клубника и другие.

В целом в марте-апреле 2025 года продажи товаров для дачи и сада увеличились в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2024-м.

«Повышение покупательской активности по всей стране позволяет прогнозировать и дальнейший рост рынка. По оценкам аналитиков Маркета, к июню интерес к товарам для дачи и сада может увеличиться на 50% по сравнению с прошлым годом. Наибольший спрос ожидается на газонокосилки, аксессуары для полива и товары для декоративного оформления участка», — заключили эксперты.